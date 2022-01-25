Министерство энергетики Узбекистана сообщило, что масштабные отключения электроэнергии в отдельных регионах страны связаны с крупной аварией в энергосистеме, произошедшей во вторник в 11:00. Ранее «Газете.uz» об этом сообщили источники.

Сейчас специалисты ведут работу по устранению неисправности, говорится в сообщении министерства, которое принесло извинения за неудобства.

В Ташкенте и других городах перед отключением энергии лампы в осветительных приборах несколько секунд мигали.

Мобильная связь в столице пока работает, однако у некоторых операторов наблюдается ухудшение.

Министерство ЖКО предупредило о возможных перебоях в работе систем отопления, водоснабжения и канализации.

«После восстановления подачи электроэнергии по техническим причинам в системе питьевого водоснабжения могут наблюдаться задержки», — отметили в «Узсувтаъминот».

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СМИ Казахстана и Кыргызстана также сообщают об отключении электроэнергии в отдельных регионах.