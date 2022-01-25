Министерство энергетики Узбекистана сообщило, что масштабные отключения электроэнергии в отдельных регионах страны связаны с крупной аварией в энергосистеме, произошедшей во вторник в 11:00. Ранее «Газете.uz» об этом сообщили источники.
Сейчас специалисты ведут работу по устранению неисправности, говорится в сообщении министерства, которое принесло извинения за неудобства.
В Ташкенте и других городах перед отключением энергии лампы в осветительных приборах несколько секунд мигали.
Мобильная связь в столице пока работает, однако у некоторых операторов наблюдается ухудшение.
Министерство ЖКО предупредило о возможных перебоях в работе систем отопления, водоснабжения и канализации.
«После восстановления подачи электроэнергии по техническим причинам в системе питьевого водоснабжения могут наблюдаться задержки», — отметили в «Узсувтаъминот».
Следите за сообщениями на нашем канале. Новость возможно будет дополняться.
СМИ Казахстана и Кыргызстана также сообщают об отключении электроэнергии в отдельных регионах.
MRSH
Ни отопления ни воды в доме. Водовозки хоть пустят по городу?