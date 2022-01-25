Министерство энергетики Узбекистана сообщило, что масштабные отключения электроэнергии в стране связаны с крупной аварией в энергосистеме Казахстана, которая произошла в 10:57 по ташкентскому времени.

Авария привела к отключению электричества в частях Алматы, в Шымкенте, Таразе, Туркистане и затронула Кыргызстан — Бишкек, Ош и другие регионы.

Резкое изменение напряжения и частоты на 530-й линии электропередачи, идущей из Казахстана, негативно сказалось на энергосистема Узбекистана, подключённой к единой энергосистеме региона, говорится в сообщении.

В результате на Ташкентской и Сырдарьинской ТЭС сработали системы аварийной защиты, и обе станции в автоматическом режиме остановили работу.

Это привело к отключению подачи энергии в Фергане и Ташкенте, Ташкентской области, Ферганской долите, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Кащкадарьинской областях.

В настоящее время принимаются меры по запуску каждой ТЭС отдельно, с отключением от энергосистем соседних стран, говорится в сообщении.

Казахстанская энергокомпания KEGOC сообщила, что около 11:00 по ташкентскому времени «ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ „Север — Восток — Юг Казахстана“».

«В результате произошло аварийное разделение транзита „Север — Восток — Юг Казахстана“ с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 МВт», — говорится в сообщении.