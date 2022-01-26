Компания «Худудгазтаъминот» сообщила о поэтапном восстановлении газоснабжения в столице и других регионах Узбекистана.

В этой связи «Худудгазтаъминот» обратилось к гражданам с просьбой проверить внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование, в частности газовые плиты, отопительные и водогрейные приборы, а также дымоходы.

«Напоминаем, что перед включением бытового выключателя освещения и других электрических приборов необходимо сначала зайти в комнату, убедиться в отсутствии запаха газа (других посторонних запахов) в помещении и только потом пользоваться электричеством», — говорится в сообщении компании.

В многоэтажных домах при использовании современных электрических приборов и двухконтурных котлов, необходимо соблюдать технику безопасности. Если отопительный котёл находится в подвале, нужно убедиться в его исправности, добавили в «Худудгазтаъминот».

Предприятие также попросило быть «предельно осторожными» при обращении с отопительными приборами и рационально использовать «голубое» топливо, «не допуская расточительства».

В случае отключения прибора учёта (счётчика), необходимо выключить всё газоиспользующее оборудование, а затем трижды нажать центральную синюю кнопку ENTER и подождать 6 минут, напомнили в «Худудгазтаъминот».

Для решения проблем, связанных с газоснабжением, можно обратиться в круглосуточный колл-центр 1104, аварийно-диспетчерскую службу 104, а также в общественные группы в Facebook «Проблемы и пути решения вопросов газоснабжения» и «ЖКХ Узбекистана».