В понедельник в Узбекистане было подтверждено 1123 случая коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это на 173 меньше, чем днём ранее (1296).

Общее количество случаев, зарегистрированных с начала пандемии в марте 2020 года, превысило 216 тысяч.

В Ташкенте 24 января было выявлено 414 случаев, в Ферганской области — 173, Ташкентской — 115, Бухарской — 60, в Каракалпакстане — 59.

Количество подтверждённых случаев пневмонии также снизилось — 98 против 172 днём ранее.

В течение дня отмечено 3 случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество официально зарегистрированных случаев смерти составляет 1545.