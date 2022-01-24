Интеллектуальные игры, в том числе «Заковат», будут проводиться среди средних общеобразовательных школ, президентских образовательных учреждений, учреждений среднего специального и профессионального образования и высших образовательных учреждений. Об этом говорится в соответствующем постановлении президента Узбекистана от 20 января.

Победители и призеры (1−3 места) республиканского этапа интеллектуальных игр по рекомендации организационного комитета будут приниматься на учебу в средние специальные и профессиональные образования и в вузы на основе базового платного контракта без вступительных экзаменов. Действующие студенты, занявшие призовые места, на таких же условиях смогут перейти на следующий уровень обучения в вузе.

С 2022/2023 учебного года для победителей республиканского этапа интеллектуальных игр будет учреждена ежемесячная стипендия «Заковат», она будет выдаваться в течение года.

Профессорам и преподавателям, являющимся координатором интеллектуальных клубов «Заковат» в образовательных учреждениях, будет выплачиваться единовременная надбавка в размере 50% от месячного фонда оплаты труда.

В целях развития интеллектуальных игр в стране из государственного бюджета в 2022 году будет выделено 50 млрд сумов общественной организации «Интеллектуальный клуб „Заковат“».

Эти средства пойдут на организацию интеллектуальных игр, материальное поощрение телезрителей, направивших вопросы, выплату заработной платы экспертам и судьям, создание и ведение электронной платформы для открытой регистрации членов Интеллектуального клуба «Заковат» и поощрение членов команд-победителей.

Согласно документу, на Агентство по делам молодёжи возложены следующие дополнительные задачи:

поддерживать стремление молодёжи к интеллектуальному развитию и координировать работу в этой области;

проводить интеллектуальные игры, речевые конкурсы, дискуссии и встречи на иностранных языках среди молодёжи;

вносить информацию об интеллектуальных играх и их одаренных участниках в электронную платформу и освещать результаты интеллектуальных игр в СМИ.

Поручено также проводить в апреле каждого года, начиная с 2022/2023-го, «Интеллектуальную неделю», в рамках которой пройдут интеллектуальные игры, научные конференции, семинары с участием видных учёных в области науки и литературы, культурно-духовные мероприятия, встречи с представителями различных отраслей (руководителями) и крупными компаниями (работодателями).