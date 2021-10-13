Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 октября подписал указ о награждении победителей гранд-финала интеллектуальной игры «Заковат» (Zakovat).

Документ был подписан прямо в месте проведения финала в туристическом кластере в пустыне в Бухарской области. Глава государства посетил мероприятие в рамках предвыборной поездки в регион. Как сообщил заместитель генерального директора Национального информационного агентства (УзА) Хушнудбек Худойбердиев, президент впервые подписал указ в присутствии общественности.





Фото: t.me/xushnudbek.

Указом награждены шесть членов команды Хорезмской области, которая стала победителем, одержав верх над командой Навоийской области. Медаль «Келажак бунёдкори» («Строитель будущего») получили Бехзод Жуманов (учитель истории школы №10 Гурленского района), Навруз Ходжаев (индивидуальный предприниматель из Ургенча) и Ферузбек Ходжаев (управляющий Хивинским филиалом сети магазинов «Ишонч»), медаль «Шухрат» («Славы») — Азамат Маткаримов (учитель информатики президентской школы в Хиве), Жамоладдин Тажиев (индивидуальный предприниматель из Хивы) и Шодлик Хасанов (заместитель председателя по научной работе Хорезмской академии Маъмуна).

Кроме того, почётное звание «Заслуженный наставник молодёжи Республики Узбекистан» присуждено интеллектуального клуба «Заковат» Абдурасулу Абдуллаеву.

Наград они удостоены «за высокий интеллектуальный потенциал, способности и искания, инициативность и лидерство, приобщение молодых людей к овладению глубокими знаниями и секретами науки, формирование среди них здоровой научной и просветительской конкуренции, пропаганду и развитие культуры чтения, воспитание гармонично развитого поколения достойным наших великих предков, яркий пример для наших детей, успешное участие в горячих и непримиримых дискуссиях интеллектуального клуба „Заковат“, достижение побед, а также большой вклад в расширение рядов профессиональных знатоков».

Шавкат Мирзиёев вручил награды победителям игры и руководителю клуба прямо на сцене.

Финальные игры и гранд-финал «Заковат» проходил с 9 по 12 октября. В нём участвовали почти 300 человек: 44 команды из 11 регионов и 2 команды-победительницы из Ташкента и Ташкентской области, а также Самарканда.

Игра «Заковат» (аналог популярной передачи «Что? Где? Когда?») существует уже больше 20 лет. Она появилась на телеканале «Ёшлар», потом транслировалась на канале «Узбекистан», а затем — на канале «Миллий».

После появления в январе сообщений о закрытии передачи глава попечительского совета Фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов заявил, что берёт над игрой шефство. В феврале Министерство юстиции зарегистрировало интеллектуальный клуб «Заковат» как ННО. В марте прошёл первый турнир «Заковат» в новом формате.