Государственный департамент США 23 января санкционировал добровольный отъезд сотрудников прямого найма США и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве. Об этом говорится в сообщении Бюро Госдепа по консульским вопросам.

Добровольный отъезд сотрудников санкционирован «из-за сохраняющейся угрозы военных действий России», отмечается в сообщении.

Граждане США, пребывающие в Украине, должны рассмотреть возможность выезда с использованием коммерческого или другого транспорта, рекомендовало бюро.

«Есть сообщения, что Россия планирует серьезные военные действия против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на востоке Украины, контролируемом Россией, непредсказуемы и могут резко ухудшиться. По всей Украине, в том числе в Киеве, регулярно проходят демонстрации, временами переходящие в насилие», — говорится в заявлении.

Госдеп в целом не рекомендует поездки в Украину из-за возросшей угрозы военных действий России и COVID-19.

Великобритания вслед за США начала отзывать сотрудников своего посольства в Киеве, сообщило BBC. Соответствующее решение было принято на фоне сообщений о возможном «вторжении России».

При этом официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

Реакция МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников посольства США в Украине преждевременной. Об этом спикер МИД Олег Николенко сказал корреспонденту УНИАН.

«В Министерстве иностранных дел приняли к сведению решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также предоставление части сотрудников возможности уехать на добровольной основе», — заявил Олег Николенко.

В то же время, как подчеркнул спикер, «уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной осторожности».

«Фактически кардинальных изменений в ситуации и ситуации безопасности на протяжении последнего времени не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается неизменной с 2014 года, а накопление российских войск возле границы началось еще в апреле прошлого года», — заявил Олег Николенко.

Он добавил, что решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины. По словам спикера, посольство продолжит полноценно функционировать. «Члены дипмиссии получили возможность уехать, если они имеют такое желание. Однако их отъезд вовсе не является обязательным», — подчеркнул он