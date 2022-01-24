Управление Службы государственной безопасности Узбекистана по Сурхандарьинской областисовместно с Национальной гвардией и МВД пресекло деятельность лиц, пропагандировавших идеи «джихада» и «хиджрата» возле мечетей в Термезе и планировавших участвовать в вооружённых столкновениях в Сирии и Палестине. Об этом сообщает УзА.

Двух жителей Термеза — «Г. Б.» и «Н. Т.», считающихся основными руководителями преступной группы, — задержали 15 июня 2021 года. Против них было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса и были начаты следственные действия, говорится в сообщении.

Термезский городской суд по уголовным делам признал первого мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 (посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан), пунктом «г» части 3 статьи 244−1 (распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, с использованием СМИ, интернета) и пунктом «б» части 2 статьи 244−2 (создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях с вовлечением несовершеннолетнего), второго — по пункту «б» части 2 статьи 244−2.

Они приговорен, соответственно, к 15,5 и 15 годам лишения свободы.

«Отдельно стоит отметить, что указанные лица активно призывали граждан области, особенно несовершеннолетних школьников, к религиозному экстремизму и терроризму», — говорится в сообщении.