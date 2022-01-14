Основные акционеры цементного завода «Ахангаранцемент» объявили о продаже своих долей, следует из данных фондовой биржи.

13 января Lamanka Enterprises Limited из Кипра сообщила о продаже 4,14 миллиона акций (84,3% от общего объёма акций завода), которые оцениваются в 1,61 трлн сумов — по 390 тысяч сумов за одну акцию. Офшорная компания приобрела пакет акций в конце мая за 557,68 млрд сумов.

Giacinttar Limited из Британских Виргинских островов планирует реализовать 694,9 тысячи акций (14,1%) за 271 млрд сумов.

Общий пакет акций двух компаний (98,36%), выставляемый на продажу, оценивается в 1,88 трлн сумов.

Telegram-канал «КорпИнфо» 10 января сообщил, что компания Akkermann Cement CA стала аффилированной с «Ахангаранцементом», поскольку одно лицо руководит и компанией, и заводом.

28 декабря гендиректором «Ахангаранцемента» стал гражданин Казахстана Юрий Александрович Усольцев (до этого им был Геннадий Куликов). В список аффилированных лиц завода 8 января включена Akkermann Cement CA. Последняя имеет единственного учредителя в лице российской Akkermann Cement, которая входит в список активов USM Holding Алишера Усманова.

Об «Ахангаранцементе»

Завод «Ахангаранцемент» был создан в середине XX века. В 1970 году стал комбинатом, в 1980-м — производственным объединением. В 1994 году завод был приватизирован и преобразован в акционерное общество. Долгое время основным владельцем предприятия была компания Zeromax, у которой российский «Евроцемент» в 2006 году купил 75,5% акций. В дальнейшем эта доля была увеличена до 83,9%.

Как отмечает Spot, в 2014 году у предприятия были проблемы — ныне ликвидированный Госкомконкуренции тогда требовал признать приватизацию 1994 года незаконной, а хозяйственный суд Ташкентской области накладывал арест на имущество и банковские счета завода. Помимо этого, от предприятия требовали доплатить налоги. После нескольких судебных слушаний и апелляций стороны смогли уладить вопросы.

В 2020 году крупнейший производитель цемента в России «Евроцемент» перешёл под контроль Сбербанка за долги и выставлен на продажу.

«Ахангаранцемент» в 2020 году входил в число наиболее крупных налогоплательщиков Узбекистана и считается одной из компаний, доминирующих на рынке. Чистая прибыль завода за девять месяцев 2021 года составила 188,8 млрд сумов, за девять месяцев 2020 года — 187,1 млрд сумов.

В начале января Кипрская United Cement Group с казахстанскими корнями приобрела государственный пакет акций в «Кызылкумцементе» за 1,89 трлн сумов (почти 175 млн долларов), который также занимает доминирующее положение на рынке. Офшорная компания также владеет «Кувасайцементом» и «Бекабадцементом».