21 января в Узбекистане было зарегистрировано 1390 случаев коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это новый рекорд за всё время пандемии. Днём ранее был зафиксирован 1321 случай.

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Ташкенте — 576. В Ташкентской области подтверждено 183 случая, Ферганской — 142, Сурхандарьинской — 77, Бухарской — 59. В других регионах зарегистрировано от 22 (Навоийская) до 57 (Каракалпакстан) случаев.

Общее количество случаев, выявленных с марта 2020 года, превысило 212,2 тысячи.

Минздрав также вновь начал публиковать статистику заболеваемости пневмонией. В пятницу было зарегистрировано 289 случаев.

В течение дня отмечено 4 случая смерти от последствий COVID-19. Общее число умерших, зарегистрированных официально, составляет 1536.