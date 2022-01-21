20 января в Узбекистане был зарегистрирован 1321 новый случай коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Таким образом, обновлён рекорд, зафиксированный днём ранее — 1307 случаев.

Наибольшее количество новых случаев, как обычно, выявлено в Ташкенте — 524. В Ферганской области подтверждено 173 случая, Ташкентской — 158, Хорезмской — 62, Наманганской — 60, Джизакской — 53, Сурхандарьинской — 50.

В других регионах зарегистрировано от 18 (Навоийская) до 41 (Самаркандская область и Каракалпакстан) случаев.

Общее количество случаев, выявленных за всё время пандемии, превысило 210,8 тысячи.

В течение дня также отмечено 3 случая смерти от последствий COVID-19. Общее число умерших, зарегистрированных официально, составляет 1532.

По решению Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом с 24 января школы, вузы (в том числе частные и зарубежные), лицеи и учреждения профобразования начнут учёбу в режиме онлайн.