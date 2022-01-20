Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 января провёл совещание по вопросам приватизации государственных активов и приоритетных задачах в этом направлении на 2022 год.

По словам пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова, президент назвал «абсолютно неудовлетворительным» план на 2022 год по обеспечению поступлений в 400 млрд сумов от продажи земель через аукционы.

«Только один пример: продажа незаконным путём земельного участка в 14 га в Ташкентской области за 3,5 миллиона долларов должна заставить задуматься всех руководителей. Почему эти деньги идут в чей-то карман, а не государству?» — задался вопросом Шавкат Мирзиёев.

«Представьте, сколько денег теряет государство! Сколько школ, сколько детских садов и дорог можно построить на эти деньги. Почему хокимы об этом не думают?» — спросил он.

Глава государства заявил, что от продажи земельных участков в Ташкентской области в 2021 году поступило в бюджет всего 18 млрд сумов. «Это цена максимум 5−10 га земли по рыночной цене», — сказал он.

На совещании президент ранее объявил выговор хокимам Сырдарьинской и Хорезмской областей за медлительность при организации приватизационной программы. Уволены начальники трёх региональных управлений АУГА, а также гендиректор «Узагросервиса».

В августе МВД сообщило о задержании в столице двух граждан, пытавшихся незаконно продать 16 га земельного участка в Бостанлыкском районе Ташкентской области за 5 млн долларов.