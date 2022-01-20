Хоким Сырдарьинской области Гафур Мирзаев и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов получили выговор от президента Узбекистана. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев 20 января на совещании по вопросам приватизации государственных активов.

По данным пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова, президент отметил неудовлетворительные темпы работ по приватизации госимущества.

Шавкат Мирзиёев раскритиковал очень низкий уровень поступлений, ожидаемый от приватизации госактивов в 2022 году, а также то, что в регионах до сих пор неэффективно используются 2000 государственных объектов.

Реклама на Газета.uz

Кроме того, годами не продаются около 170 пустующих объектов, находящихся на балансе областных хокимиятов.

«Хокиму Сырдарьинской области Гафуру Мирзаеву и хокиму Хорезмской области Фарходу Эрманову объявлен выговор за медлительность в организации приватизации», — сказано в сообщении.

Более того, за халатное отношение к работе по трансформации и приватизации были освобождены от должностей начальники территориальных управлений Агентства по управлению госактивами по Сырдарьинской, Хорезмской и Бухарской областям, а также генеральный директор предприятия «Узагросервис» Рустам Хайитов.