Хоким Сырдарьинской области Гафур Мирзаев и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов получили выговор от президента Узбекистана. Об этом заявил Шавкат Мирзиёев 20 января на совещании по вопросам приватизации государственных активов.

По данным пресс-секретаря главы государства Шерзода Асадова, президент отметил неудовлетворительные темпы работ по приватизации госимущества.

Шавкат Мирзиёев раскритиковал очень низкий уровень поступлений, ожидаемый от приватизации госактивов в 2022 году, а также то, что в регионах до сих пор неэффективно используются 2000 государственных объектов.

Кроме того, годами не продаются около 170 пустующих объектов, находящихся на балансе областных хокимиятов.

«Хокиму Сырдарьинской области Гафуру Мирзаеву и хокиму Хорезмской области Фарходу Эрманову объявлен выговор за медлительность в организации приватизации», — сказано в сообщении.

Более того, за халатное отношение к работе по трансформации и приватизации были освобождены от должностей начальники территориальных управлений Агентства по управлению госактивами по Сырдарьинской, Хорезмской и Бухарской областям, а также генеральный директор предприятия «Узагросервис» Рустам Хайитов.