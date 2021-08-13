В Юнусабадском районе Ташкента задержаны двое мужчин, пытавшиеся продать 16 га земельного участка в Бостанлыкском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, 6 августа в правоохранительные органы обратился гражданин Х. С., который требовал принять меры в отношении лиц по имени Бекзод и Даврон. По словам заявителя, мужчины представились учредителями фирмы Davron Omad Servis и предложили за 5 млн долларов купить землю в Бостанлыке. Они утверждали, что участок был выделен решением хокима 16 мая 2016 года для создания сада и озеленения территории, и требовали в качестве аванса 200 тысяч долларов.

Так, при получении указанной суммы сотрудники ГУВД Ташкентской области, региональных управлений СГБ и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре задержали в столице граждан Р. Г. и Д. Ж.

В отношении них возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество, совершённое в особо крупном размере) и пункту «а» части 3 статьи 211 через статью 28 (соучастие в даче взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Ведётся следствие.