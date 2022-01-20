В здании отдела внутренних дел Гиждуванского района Бухарской области скончался пожилой мужчина. Эту информацию «Газете.uz» подтвердил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсуддинов.

По данным ведомства, 17 января гражданин Ф. К. обратился в ОВД с просьбой принять законные меры в отношении «Аслиддина», который якобы занимался торговлей наркотическими средствами в районе.

Сотрудники ОВД на основании заявления задержали А. Р., который ранее продал заявителю 12,61 г марихуаны в трёх спичечных коробках за 1,35 млн сумов. В ходе следствия задержанный дал показания и сообщил, что приобрёл наркотические средства у 62-летнего жителя села Гишти И. Т.

«Для прояснения ситуации гражданин И. Т. был приглашен в ОВД №4 района. Когда он прибыл в отдел, его здоровье ухудшилось, и сотрудники отдела срочно вызвали скорую помощь. Однако прибывшие врачи констатировали смерть гражданина И. Т.», — отметили в Генпрокуратуре.

Следственно-оперативная группа областной прокуратуры осмотрела административное здание ОВД №4, служебные помещения и периметр здания, но каких-либо следов и подозрительных обстоятельств не выявила.

Следствие изучило записи на камерах видеонаблюдения и изъяло накопители. На место был приглашён сын погибшего Ш. Т. В его присутствии было осмотрено тело, телесных повреждений и подозрительных следов не выявлено, говорится в сообщении.

Согласно предварительному заключению медицинской экспертизы, смерть И. Т. наступила в результате тромбоза в сердечно-сосудистой системе и острой сердечной недостаточности в результате воспаления лёгких.

Районное медицинское объединение сообщило, что мужчина ранее проходил лечение после сердечного приступа. У него также была удалена одна почка.

По факту смерти И. Т. прокуратура Бухарской области проводит доследственную проверку. Назначена также служебная проверка для правовой оценки действий сотрудников ОВД.

В отношении А. Р., который дал показания против погибшего, возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 Уголовного кодекса (незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах).