В четверг на улице Мирзо Улугбека в Ташкенте водитель Spark, выйдя из автомобиля прямо на проезжей части, пнул колесо ВАЗ-2199, а затем выстрелил по машине из пистолета. Видеокадры об этом появились в Telegram-канале Никиты Макаренко.

ГУВД Ташкента вечером сообщило, что мужчина в синем костюме — З. С., 1990 года рождения — стрелял из пневматического пистолета. Водитель ВАЗ-2199, в который был совершён выстрел, принадлежит Г. А., 1985 г. р., с которым у З. С. был конфликт на почве ревности к супруге.

В результате инцидента никто не пострадал, отметили в ГУВД. УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района начало доследственную проверку.

В ведомстве сообщили, что «в отношении лица, сознательно игнорирующего правила поведения в обществе, будут приняты строгие законные меры».