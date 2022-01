Среди негосударственных вузов Узбекистана Технический институт Ёджу в Ташкенте одним из первых получил сертификаты международной аккредитации образовательных программ зарубежных агентств KAZSEE и IQAA в Узбекистане.





В соответствии с заключением аккредитационного совета KAZSEE были аккредитованы образовательные направления «Архитектура и градостроительство», «Возобновляемая энергия», «Строительство», «Проектирование информационных систем», «Лифтостроение», которые входят в состав Школы инженерии.

Ассоциация современного (элитного) образования KAZSEE является официальным членом сетей The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) и European Federation of National Engineering Associations (FEANI).





Инженерные направления Технического института Ёджу в Ташкенте прошли международную аккредитацию на основе рекомендации президента KAZSEE, а также заключения группы международных экспертов, посетивших институт в рамках аудиторской проверки.





Образовательные направления «Управление бизнесом», «Туризм», «Дошкольное образование» и «Начальное образование», входящие в состав Школ бизнеса и образования Технического института Ёджу в Ташкенте, были аккредитованы независимым аккредитационным агентством Independent Agency for Quality Assurance in Education (IQAA).





IQAA является членом Международной сети агентств по обеспечению качества высшего образования (INQAAHE), Европейской ассоциации по обеспечению качества высшего образования (ENQA) и Азиатско-Тихоокеанской сети по обеспечению качества в образовании (APQN). Также активно участвует в деятельности сети агентств по обеспечению качества в Центральной и Восточной Европе (CEENQA) и Международной группы по качеству CHEA (CHEA International Quality Group — CIQG).





Получение международной аккредитации Техническим институтом Ёджу в Ташкенте расширяет многие возможности для команды института в сфере международного образования. В частности, признание образовательных программ мировым сообществом, налаживание и развитие сотрудничества с зарубежными высшими учебными заведениями, обеспечение открытости и прозрачности образовательного процесса, повышение конкурентоспособности выпускников.

