На днях в ряде СМИ распространились сведения о задержании 17 января в пункте пропуска «Жибек жолы» в Туркестанской области Казахстана гражданина Узбекистана, подозреваемого в участии в беспорядках в этой стране.

«Согласно полученным генеральным консульством Узбекистана в Алматы от пресс-службы Комитета национальной безопасности Казахстана данным, задержанное лицо не является гражданином Узбекистана», — говорится в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел Узбекистана.

Информация о задержании гражданина 1993 года рождения, пытавшегося выехать в Узбекистан через КПП «Жибек жолы», размещена на сайте Комитета национальной безопасности Казахстана.

«В мобильном телефоне задержанного были видеоматериалы, снятые на месте беспорядков в Шымкенте. На его спине имеется пулевое ранение (предположительно, от резиновых пуль)», — отмечается в публикации КНБ.

Однако в сообщении силовой структуры не говорится, что задержанный является непосредственно гражданином Узбекистана.