Узбекистан в первом квартале текущего года должен безвозмездно получить в рамках глобального механизма COVAX более 11 миллионов доз вакцин против коронавируса. Об этом в понедельник на встрече очередной партии вакцины Pfizer в аэропорту Ташкента сообщил глава представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

«Мы рады стать свидетелями достижения отметки более 10 миллионов доз вакцин, доставленных в Узбекистан в рамках данного механизма», — отметил он. Через платформу COVAX Узбекистан получил вакцины AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech и Sinovac.

«ЮНИСЕФ продолжит оказывать содействие правительству Узбекистане в поставке вакцин против COVID-19», — сказал глава представительства фонда.

«Посредством механизма COVAX, в рамках которого ЮНИСЕФ возглавляет процесс закупок и логистики, доставлено более 1 миллиарда доз вакцин против коронавируса в 144 стран и территорий в мире», — добавил Мунир Мамедзаде.

Он подчеркнул: «Вакцины работают, они предотвращают тяжёлое течение болезни, госпитализацию и спасают жизни людей. Очень важно вовремя вакцинироваться и соблюдать санитарные меры профилактики, особенно с учётом быстрого распространения штамма „омикрон“ в стране.»

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе представительства ЮНИСЕФ, вакцины, поставка которых ожидается в первом квартале по COVAX, — это Pfizer/BioNTech и Moderna.