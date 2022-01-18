Прокуратура Андижанской области возбудила уголовное дело в отношении начальника Управления благоустройства Андижана Г. Шокирова из-за вырубки 12 деревьев в областном перинитальном центре, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Ситуацию с незаконной вырубкой 12 эльдарских сосен, входящих в перечень ценных сортов деревьев, изучила рабочая группа Генпрокуратуры.

В сообщении ведомства глава Управления благоустройства подозревается в вырубке деревьев, из-за чего растительному миру нанесён ущерб в размере 115,5 млн сумов.

По результатам проверки в отношении Г. Шокирова было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 Уголовного кодекса (незаконная порубка леса, деревьев или других растений, причинившая крупный ущерб / наказывается штрафом от 100 до 150 базовых расчетных величин или обязательными общественными работами от 240 до 300 часов или исправительными работами от 1 года до 2 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет).

Напомним, 15 января сотрудники Управления благоустройства спилили 12 деревьев и увезли вырубленные деревья на автомобиле без номеров. В Госкомэкологии заявили, что эльдарские сосны вырублены в нарушение требований действующего в стране моратория и закона «Об охране и использовании растительного мира». Рабочая группа комитета посетила место инцидента и провело инвентаризацию 145 деревьев, находящихся рядом с центром. Они будут взяты под отдельную охрану.

Один из сотрудников перинатального центра сообщил Kun.uz, что в тот день хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов вместе со своими помощниками посетил. медучреждение, ознакомился со строительными работами на территории центра, а затем поручил вырубить деревья. Однако областной хокимият опровергал сообщения о том, что вырубить деревья приказал хоким.

«Газете.uz» не удалось получить комментарий в пресс-службе областной администрации.