Сотрудники Управления благоустройства Андижана в субботу вырубили 12 деревьев на территории Андижанского областного перинатального центра. Об этом сообщил журналист Шухрат Шокиржонов.

По его словам, вырубить деревья приказал хоким области Шухрат Абдурахманов. Он сообщил, что сотрудники Управления благоустройства забрали вырубленные деревья на автомобиле без номеров.

Фото: Kun.uz.

Судя по фотографиям, работы проводятся в вечернее время.

Пресс-служба областной администрации сообщила, что в настоящее время в перинатальном центре «ведутся масштабные строительно-ремонтные работы».

«Согласно проекту строительства в районе высаживают более 180 декоративных деревьев и саженцев. Также хотим сообщить, что деревья на этой территории стоят на месте и приказа на их вырубку никто не отдавал», — говорится в сообщении. Позже текст был отредактирован, хокимият удалил фразу «деревья на этой территории стоят на месте».





При этом хокимият заверил, что ситуация взята на отдельный контроль.

«Сообщаем вам, что в случае выявления нарушения законодательства на территории виновные будут наказаны и будет предоставлена подробная информация», — отметили в администрации.

В Госкомэкологии сообщили, что по результатам предварительного следствия вырубка деревьев на участке не была согласована с природоохранным органом в установленном законодательством порядке и не получено заключение и разрешение Управления по экологии и охране окружающей среды.

«Строительный проект включен в Государственную инвестиционную программу, и руководство организации обратилось в Центр государственных услуг за разрешением на вырубку деревьев на его территории. Но, не дожидаясь результатов этого обращения, [организация] самовольно и с нарушением закона совершила ночью ужасное правонарушение», — говорится в сообщении.

Фото: Kun.uz.

Указом президента от 30 декабря объявлен бессрочный мораторий на вырубку деревьев. Штраф за его нарушение повышен в 5 раз, сумма ущерба будет взыскиваться в 2-кратном размере. Вводится премия за сообщение о вырубке.