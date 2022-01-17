С 17 января 2022 года предприниматели, желающие наладить собственный бизнес в сфере производства строительных материалов, работники предприятий и организаций данной сферы, а также представители широкой общественности могут повысить свои знания, квалификацию и навыки в учебном центре «Тадбиркорлар мактаби», организованном при научно-исследовательском и инжиниринговом центре ООО «УзкурилишматериалЛИТИ» в сотрудничестве с АКБ «Узпромстройбанк» и ассоциацией «Узсаноаткурилишматериаллари».





Установлено взаимодействие с более 10 высшими образовательными учреждениями, научно-исследовательскими институтами. Курсы, рассчитанные на 72 часа, с разделением на модули будут проводиться обладающими высокой квалификацией кандидатами наук, докторами наук, профессорами.





Учебные курсы могут проводиться в аудиториях учебного центра «Тадбиркорлар мактаби» или непосредственно на базе вашей организации.

Слушателям, успешно окончившим обучение, будут выданы сертификаты установленного образца.





На данный момент составляется список слушателей-претендентов.





Осталось немного времени до окончания срока приема.

Телефоны: (+998) 94−576−69−00, (+998) 33−576−95−95, (+998) 97−727−87−84.

E-mail: info@uzqmliti.uz, q.m.liti2017@mail.ru

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