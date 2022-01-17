В Ташкенте скончался известный журналист Шахабутдин Шарапович Зайнутдинов, сообщил Творческий союз журналистов Узбекистана. Он не дожил до своего 75-летнего юбилея всего несколько месяцев.

Как пишет сайт Vesti.uz, Шахабутдин Зайнутдинов родился в Ташкенте 11 апреля 1947 года. Окончил с серебряной медалью школу №42 и поступил на романо-германское отделение Московского государственного университета.

По семейным обстоятельствам был вынужден прервать учёбу в МГУ и вернуться в Ташкент, где был принят на работу в редакцию газеты «Правда Востока». Начав журналистскую деятельность с сотрудника отдела писем, он в скором времени перешёл на работу в отдел информации, где проявил себя как один из ярких репортеров.

Потом он работал собственным корреспондентом союзных изданий «Воздушный транспорт», «Строительная газета». Был последним собкором по Узбекистану газеты «Известия». Некоторое время работал собкором московского еженедельника «Неделя».

Где бы Шахабутдин Зайнутдинов ни работал, он оставался верен теме космоса и авиации. Он был лично знаком со многими космонавтами и конструкторами, бывал на Байконуре, в Звёздном городке, на пусках шаттлов в США. Был пресс-секретарём Международной аэрокосмической школы, созданной академиком Шавкатом Вахидовым и лётчиком-космонавтом Владимиром Джанибековым.

Был учеником великого документалиста Малика Каюмова, у которого прошёл школу сценариста и стал автором множества лент, особенно его привлекала тема узбекского спорта.