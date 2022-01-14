В четверг в Узбекистане было подтверждено 824 новых случая коронавируса, что на 110 больше, чем днём ранее (714), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Суточный прирост увеличивается шестой день подряд.

Общее количество случаев, официально зарегистрированных с начала пандемии в марте 2020 года, превысило 203 тысячи и достигло 203297.

Более половины новых случаев 13 января выявлено в Ташкенте — 434. В Ташкентской области подтверждено 124 случая, в Джизакской области — 47, в Самаркандской — 41.

За день также было зарегистрировано 3 случая смерти от осложнений, вызванных COVID-19. Общее число официально зарегистрированных умерших составляет 1511.