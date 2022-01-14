Банковские вклады — современный способ сохранить и приумножить свои деньги. Anorbank предлагает клиентам выгодные условия онлайн-вклада на рынке — 23% годовых. При этом ставка сохраняется на весь период действия вклада и не меняется в одностороннем порядке.

Smart 2.0 — гибкий вклад с возможностью пополнять или снимать денежные средства в любое удобное время. Минимальная сумма вклада — 100 тысяч сумов. После открытия вклада процент начисляется ежемесячно на кошелек. Годовая процентная ставка достигает 23%, а доходность за весь срок составляет до 24,8%.





С Anorbank не только выгодно, но и спокойно. Все вклады защищены Фондом гарантирования вкладов граждан в банках. В случае возникновения вопросов или сложностей для клиентов банка работает круглосуточная служба поддержки. При желании вклад всегда можно закрыть досрочно, не теряя проценты, если на счету сохраняется минимальная сумма в 100 тысяч сумов.

Открыть вклад проще всего через удобное мобильное приложение Anorbank — это займет считанные минуты. А еще через приложение можно осуществлять переводы с карты на карту без комиссии и ограничений по сумме.

Доверять денежные вклады и приумножать свой капитал ежемесячно, не переживая об изменении процентной ставки, можно с Anorbank.

Приложение от Anorbank доступно в App Store и Google Play.

Телефон: 1290.

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