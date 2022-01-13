Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 января подписал постановление о совершенствовании деятельности Самаркандского государственного университета.

Согласно документу, университету присвоено имя государственного и общественного деятеля Шарафа Рашидова.

Постановлением поставлена задача выведения университета на уровень флагманского вуза и его включение до 2026 года в топ-1000 рейтинга вузов международных организаций.

В университете создаётся Офис трансформации, который займётся реализацией Программы трансформации и комплексного развития вуза, цифровизацией его деятельности и внедрением современных педагогических технологий в образовательный процесс, продвижением университета в национальных и зарубежных СМИ.

В составе СамГУ образуются: