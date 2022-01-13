Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 января подписал постановление о совершенствовании деятельности Самаркандского государственного университета.
Согласно документу, университету присвоено имя государственного и общественного деятеля Шарафа Рашидова.
Постановлением поставлена задача выведения университета на уровень флагманского вуза и его включение до 2026 года в топ-1000 рейтинга вузов международных организаций.
В университете создаётся Офис трансформации, который займётся реализацией Программы трансформации и комплексного развития вуза, цифровизацией его деятельности и внедрением современных педагогических технологий в образовательный процесс, продвижением университета в национальных и зарубежных СМИ.
В составе СамГУ образуются:
- Институт агробиотехнологий и продовольственной безопасности, подготавливающий кадры в сферах агрономии, биотехнологии и продовольственной безопасности;
- Институт инженерной физики по подготовке кадров в таких сферах, как инженерия, автоматика, мехатроника, робототехника, цифровая электроника, электротехника, машиностроение, материаловедение, технология новых материалов;
- Ургутский филиал университета, подготавливающий кадры по педагогике, информационным технологиям и другим сферам, востребованным в регионе.
Alex Bav
Вот это правильно. Человек много сделал для Республики. Почёт и уважение!