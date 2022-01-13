Рост ВВП Узбекистана в 2021 году, по оценкам Всемирного банка, достиг 6,2%, что соответствует октябрьскому прогнозу. Об этом говорится в январском выпуске доклада ВБ «Перспективы мировой экономики».

ВБ также прогнозирует, что рост национальной экономики в 2022 и 2023 годах составит 5,6% и 5,8% соответственно.

В декабре 2021 года на совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева сообщалось, что рост ВВП в 2021 году составил 7%, промышленности — 9,5%, объёма услуг — 9,5%, строительства — 6%, сельского хозяйства — 4. Уровень инфляции зафиксирован ниже 10%.

На 2022 год поставлена цель рост ВВП и промышленности более чем на 7%.