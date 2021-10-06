ВВП Узбекистана вырастет до 6,2% в этом и составит 5,6% в следующем году, говорится в новом докладе Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии. В июне Всемирный банк прогнозировал рост экономики Узбекистана в 2021 году на 4,8%.

Тенденции

После замедления до 1,7% в прошлом году ВВП Узбекистана вырос до 6,2% в первом полугодии этого года. Экономическому росту способствовали увеличение доходов домохозяйств и внутренних инвестиций, антикризисные меры и налоговые льготы.

Общий объём экспорта увеличился на 12,3% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Импорт вырос на 14,3% в связи с ростом частного потребления и восстановления спроса на машины, оборудование и сырьё.

Инфляция снизилась с 14,7% в июне прошлого года до 11% в июне этого года. Показатель оставался двухзначным по причине опережающего роста цен на продукты питания, говорится в докладе.

Рост кредитования экономики в годовом исчислении в июне 2021 года замедлился до 24% с 34% в июне 2020 года и 52% в 2019 года. Эта тенденция демонстрирует ослабление спроса на банковские кредиты из-за более высоких процентных ставок, отмечает Всемирный банк.

В процессе восстановления экономики уровень безработицы снизился с 13,2% в первом полугодии 2020 года и 10,5% в конце 2020 года до 10,2% в первом полугодии 2021 году. Уровень безработицы пока не достиг показателя периода до начала пандемии (около 9%) и остаётся выше среднего для женщин и молодёжи, отмечается в докладе.

Прогноз

Ожидается, что рост ВВП Узбекистана в 2021 году достигнет 6,2%. Этому будут способствовать восстановление внутренних инвестиций, международной торговли и денежных переводов. Однако этот прогноз остаётся неопределённым из-за продолжающегося воздействия пандемии на мировую и национальную экономику, подчёркивается в докладе.

Эксперты Всемирного банка ожидают, что в 2022 году темпы роста ВВП страны останутся высокими, достигнув 5,6%, по мере ускорения темпов вакцинации населения и уменьшения сбоев в мировой экономике.

Прямые иностранные инвестиции, по прогнозам специалистов, останутся на низком уровне в этом году и частично восстановятся в следующем.

Расширение социальной поддержки населения, госинвестиции в развитие сельской инфраструктуры, а также затраты на кампанию по вакцинации населения дополнительно увеличат государственные расходы к концу года. Это будет частично компенсировано более высокими налоговыми поступлениями в бюджет, доходами от добычи полезных ископаемых и приватизации госпредприятий.

Устойчивое восстановление экономики, постепенная отмена антикризисных мер и реформы налогового администрирования, направленные на расширение налоговой базы, как ожидается, помогут снизить дефицит бюджета и стабилизировать государственный долг на уровне около 42% от ВВП к концу 2023 года.

Экономическая ситуация в Центральной Азии

Повышение внутреннего спроса стимулировало рост экономической активности в Центральной Азии — постепенное открытие экономики привело к росту розничных продаж. Эксперты прогнозируют, что рост в регионе восстановится до 4,3% в 2021 и 2022 годы.

При этом, отмечается в докладе, средне- и долгосрочные перспективы в Центральной Азии могут быть омрачены опасениями о стабильности в соседних государствах, включая Афганистан. Экономические прогнозы для региона также должны учитывать неопределённости, связанные с политической напряжённостью и социальными волнениями, в особенности в Кыргызстане.