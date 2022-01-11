Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова, исполнявшего обязанности главы правительства после отставки Аскара Мамина, премьер-министром страны, сообщила пресс-служба Акорды.

Алихан Смаилов (1972 года рождения) с февраля 2019 года был первым вице-премьером — министром финансов.

Работу на руководящих должностях государственных органов он начал с 1999 года, возглавив Агентство Казахстана по статистике. Затем в разные годы служил вице-министром иностранных дел, вице-министром финансов, председателем Комитета по статистике Министерства национальной экономики и помощником президента Казахстана.

С сентября 2018 года по февраль 2019-го был министром финансов.