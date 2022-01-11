Законодательная палата Олий Мажлиса 11 января приняла во втором чтении законопроект о продлении до 30 апреля нулевой ставки НДС на импорт и реализацию ряда продовольственных товаров, включая мясо, масло и картофель.

С 1 мая до 31 декабря 2021 года действовала нулевая ставка НДС на импорт растительного масла (подсолнечное, соевое, рапсовое и пальмовое), а также на оборот по производству и (или) реализации растительного масла (кроме хлопкового).

Заместитель министра финансов Джамшид Абруев подтвердил, что льгота распространялась и на пальмовое масло.

«Действительно, пальмовое масло входит в виды растительного масла. Согласно информации таможенных органов, за прошедший период импортировано 3000 тонн пальмового масла, предоставлено льгот [по НДС] на 5,5 млрд сумов. Это составляет 5% всего завезённого в Узбекистан масла», — заявил он.

Депутат УзЛиДеП Нигора Култимуратова предложила исключить пальмовое масло из списка продуктов, которые освобождены от НДС при импорте и реализации.

«Мы знаем, что научно доказан вред пальмового масла на организм человека. Я предлагаю добавить рядом со словом растительное масло фразу „за исключением пальмового масла“. Это было бы правильным решением», — сказала она.

Ввоз пальмового масла в Узбекистан начался с 2000 годов. Первые поставки составляли около 5000 тонн. В 2016—2018 годах ежегодно импортировалось около 50 тысяч тонн пальмового масла, а в январе-мае 2019 года этот показатель составил 31 тысячу тонн.

Общенациональное движение «Юксалиш» со ссылкой на Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) и Объединённый экспертный комитет по пищевым добавкам (JECFA) сообщало, чем может быть опасно пальмовое масло. Полученное путём гидрогенизации (превращения жидких жиров в твёрдые, путём присоединения атомов водорода) пальмовое масло — самое дешевое и не содержит полезных компонентов. При рафинировании под высокими температурами в нём образуется большое количество вредных веществ.

Пальмовое масло содержит до 45% пальмитиновой кислоты. Употребление этого вещества в большом количестве приводит к закупорке сосудов жировыми бляшками и развитию атеросклероза. Атеросклероз, в свою очередь, является фактором развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Пальмовое масло с учётом его дешевизны добавляют в мороженое, кондитерские изделия, сливочное масло и другие продукты.

В Узбекистане 53% смертей среди населения в возрасте 30−70 лет связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отмечалось на заседании под председательством президента в ноябре. За последние пять лет заболеваемость ими увеличилась на 20% — даже среди молодежи. В целом сердечно-сосудистые заболевания диагностируются примерно у 4 миллионов человек, что составляет 12% от общей численности населения.