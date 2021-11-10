Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 9 ноября состоялось видеоселекторное совещание по вопросам совершенствования системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила пресс-служба главы государства.

Основное внимание было уделено развитию первичного звена медицины, раннему выявлению наиболее распространенных и смертельных заболеваний и мероприятиям целевого скрининга.

Президент подверг критике недостатки в деятельности Кабинета Министров и Министерства здравоохранения в этих направлениях.

«Мы поставили перед собой большие цели по превращению медицины в систему, удовлетворяющую требования народа. С этой целью мы увеличим ассигнования на первичное звено в два раза и примем отдельную программу по профилактике наиболее распространенных заболеваний», — сказал глава государства.

Рассмотрены предстоящие задачи в сфере кардиологии. В Узбекистане 53% смертей среди населения в возрасте 30−70 лет связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. За последние пять лет заболеваемость ими увеличилась на 20% — даже среди молодежи. В целом сердечно-сосудистые заболевания диагностируются у около 4 миллионов человек, что составляет 12% от общей численности населения.

Поэтому планируется внедрение новой системы профилактики, раннего выявления и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Со следующего года все население старше 40 лет будет проходить целевой скрининг не реже одного раза в год через семейные поликлиники и медицинские бригады, районные лаборатории будут обеспечены коагулометрами и необходимыми реагентами. Планируются введение единого электронного реестра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, бесплатная раздача лекарств нуждающимся.

На эти цели в следующем году планируется выделить на каждый район по 350 млн сумов, всего — 70 млрд сумов. В целом на обеспечение первичного звена медикаментами и предметами медицинского назначения намечено направить 580 млрд сумов. Это втрое больше, чем в текущем году.

Президент подчеркнул важность дополнительного обучения семейных врачей и медсестер раннему выявлению и лечению болезней сердца.

До 1 января будущего года будет составлен перечень заболеваний, подлежащих лечению на районном, областном и республиканском уровнях, и на его основе будет организована плановая лечебная работа. Районные больницы будут оснащены кардиологическим оборудованием 4 видов. В результате спектр предоставляемых услуг расширится с 5 до 15.

Глава государства указал на необходимость постепенного внедрения данной практики в больницах других областей и Республики Каракалпакстан, а также расширения охвата специализированными кардиологических услугами в регионах.

На совещании дана критическая оценка деятельности Республиканского центра кардиологии. Поручено создать новые лаборатории по таким направлениям, как профилактическая кардиология и лучевая диагностика, а также организовать повышение квалификации врачей в ведущих клиниках за рубежом. Поставлена задача трансформировать этот центр в многопрофильный.

В областных филиалах Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии будет налажено оказание 35 видов услуг вместо нынешних 15. В частности, намечено дополнительно оснастить Хорезмского областного филиала и организовать проведением в нем всех видов хирургических операций.