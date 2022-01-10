Министерство народного образования Узбекистана заявило, что продление зимних каникул почти на две недели не скажется на продолжительности летних каникул.

«Уроки (темы), которые должны были изучаться в период дополнительных каникул, после начала четверти будут добавлены к урокам и пройдены в уплотнённом виде, поэтому эти дополнительные дни каникул не окажут влияния на другие каникулы», — говорится в заявлении.

О том, что школьные каникулы продлеваются, МНО сообщило в воскресенье, за два дня до начала третьей четверти. Решение принято «в целях организации курсов повышения квалификации для руководителей общеобразовательных учебных заведений и педагогов по новой Национальной учебной программе, а также предотвращения распространения сезонного гриппа среди учащихся».

В период продлённых каникул «для эффективного использования времени учащихся будут организованы различные онлайн-олимпиады, интеллектуальные игры, а также мероприятия, направленные на развитие культуры чтения книг», отметили в МНО.

В понедельник Государственная инспекция по надзору за качеством образования при Кабинете министров назвала «целесообразным» продлить каникулы и в негосударственных образовательных учреждениях.