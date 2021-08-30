Порядок расчета минимальных потребительских расходов населения вводится постановлением Кабинета министров от 27 августа, сообщила Norma.uz.

Согласно документу, в качестве критерия (или порога) бедности используется показатель минимальных потребительских расходов. С 2022 года критерий среднедушевого дохода в месяц, применяемый при признания семьи малообеспеченной через информационную систему «Единый реестр социальной защиты», будет приравнен к минимальным потребительским расходам.

Параметры прогноза величины минимальных потребительских расходов к августу каждого года рассчитываются исходя из инфляционных ожиданий, говорится в документе.

Минимальные потребительские расходы и уровень бедности определяются на основе уровня инфляции за отчетный год и публикуются до 20 января следующего года. Структура минимальных потребительских расходов пересматривается не реже одного раза в пять лет.

Постановлением утверждено Положение о величине минимальных потребительских расходов населения и порядке расчета черты бедности. Оно предусматривает изучение минимальных потребительских затрат, черты бедности и реальной стоимости потребления, а также состава домохозяйств.

Документ также включает принципы, этапы и порядок расчета стоимости минимальных потребительских расходов на продовольственные и непродовольственные товары и услуги, необходимые для обеспечения здорового образа жизни.

Напомним, в мае впервые были озвучены минимальные потребительские расходы в Узбекистане — альтернатива понятию потребительской корзины. Их размер предварительно составляет не менее 440 тысяч сумов на человека в месяц.