В Узбекистане объявлены минимальные потребительские расходы населения (МРП). Этот показатель составляет не менее 440 тысяч сумов на человека в месяц, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и сокращения бедности. Введение этого понятия в послании парламенту 29 декабря анонсировал президент Шавкат Мирзиёев.

Начальник департамента Министерства экономического развития и сокращения бедности Илхом Маматкулов объяснял, что что в мире применяются разные методы определения порога бедности — абсолютной, относительной, метод депривации (лишений), многомерный, на основе потребляемых калорий и другие. Минимальные потребительские расходы используются в развитых странах и основаны на последних разработках и расчетах специалистов и считается альтернативой понятию потребительской корзины.





Минимальные потребительские расходы учитывают ежедневные потребности человека в продовольственных и непродовольственных продуктах, а также услугах. Этот метод подразумевает определение базовых расходов, необходимых для подсчёта дневного бюджета человека.

Показатель рассчитывался исходя из целей и задач:

по внедрению ориентировочного показателя для определения целевой (таргет) группы населения, нуждающейся в материальной и иной социальной поддержке государства;

использования минимальных потребительских расходов для определения черты бедности и учета реальных потребительских свойств и нужд населения в целевой группе;

повышения эффективности и адресности задач, а также мер, определенных в стратегии и программах по борьбе с бедностью, наряду с осуществлением их постоянного мониторинга.

Исходя из этих целей, пилотное обследование 5400 домохозяйств, отобранных из всех регионов страны в 2020 году при поддержке Всемирного банка, было проведено в качестве эксперимента по расчёту минимальных потребительских затрат.

При этом участвующие в опросе домохозяйства были разделены на десять групп по размеру расходов, и из этих семей было выделено 30% домохозяйств с наименьшими расходами (доходами).

На основании данных, полученных в результате опроса, минимальные потребительские расходы на необходимое ежедневное потребление продуктов питания (2200 ккал), непродовольственных товаров и услуг в месяц составили 440 тысяч сумов на человека (с учетом изменения цен в текущем году).

Отношение рассчитанных минимальных потребительских расходов к ВВП на душу населения составляет 26,8%, в развивающихся странах он в основном 4−20%, отметили в Минэкономразвития и сокращения бедности.

Для завершения эксперимента по расчету минимальных потребительских расходов в 2021 году Государственный комитет по статистике совместно со Всемирным банком проведёт опрос 10 тысяч домохозяйств. По результатам данных опросов до конца текущего года планируется утвердить методологию расчёта минимальных потребительских расходов и опубликовать её пересчитанную сумму.