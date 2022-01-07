Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) готова оказать необходимое содействие компетентным органам Казахстана при соответствующим запросе, говорится в заявлении исполнительного комитета структуры.

Исполком выразил серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией в Казахстане и поддержку решительным комплексным мерам руководства страны по обеспечению общественной безопасности, защите конституционного строя республики.

«Уверены, что реализуемые государственными, правоохранительными и специальными органами меры позволят в кратчайшие сроки нейтрализовать противоправные действия террористических и бандитствующих групп и ячеек. Выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, исполнявшим свой воинский и служебный долг», — отмечается в заявлении.

Напомним, государствами-членами ШОС является Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 января сообщил, что запросил помощи Организации Договора коллективной безопасности в прекращении беспорядков в стране. Контингент ОДКБ прибыл в Казахстан и приступил к охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов инфраструктуры.