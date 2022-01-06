Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев охарактеризовал происходящие в стране беспорядки как акт агрессии международных террористов и обратился к главам стран-членов Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой помочь в преодолении террористической угрозы. Об этом президент заявил на заседании Совета безопасности, который он возглавил ранее в этот же день вместо Нурсултана Назарбаева. Выступление транслировалось по телевидению (видео). «Газета.uz» публикует это выступление.

«Нам необходимо провести контртеррористическую операцию с целью дать им отпор. Я возглавляю штаб контртеррористический. Статистика терактов, которые учинили бандиты, настоящие террористы, нам хорошо известна. [Они] бесчинствуют в настоящее время в Алматы, других городах, захватывают здания и инфраструктуру и самое главное — захватывают помещения, где находится стрелковое оружие, ведут бои с курсантами училищ.

В настоящее время идёт бой под Алматы с воздушно-десантным подразделением Министерства обороны, упорный бой. Поэтому я полагаю, что с нашей стороны, учитывая, что данные террористические банды являются, по сути дела, международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан можно рассматривать — и нужно рассматривать — как акт агрессии.

В связи с этим, полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы.

На самом деле это уже не угроза. На самом деле — это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь.

Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботиться о благополучии, безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому обращение к партнёрам по ОДКБ считаю абсолютно уместным, своевременным. Думаю, что народ Казахстана поддержит это решение. Вместе мы, естественно, победим.

Террористические банды захватывают, как я уже сказал, крупные инфраструктурные объекты. В частности, в Алматы захвачен аэропорт, пять самолётов, включая иностранные самолёты. Алматы подвергся нападению, разрушению, вандализму. Жители Алматы страдают, не только страдают, они стали жертвами нападения террористов, бандитов.

Поэтому наша обязанность, в том числе и присутствующих здесь членов Совета безопасности Республики Казахстан, — принять все возможные действия для защиты нашего государства от внешней угрозы.

[…]

Обращаюсь к гражданам Казахстана — будь то жители столицы, жители Алматы, других городов, которые стали жертвой агрессии террористов — я хочу заверить вас в том, что сделаю всё возможное как президент Республики Казахстан для защиты ваших интересов, жизненных интересов, и думаю, что мы вместе одержим победу.

Это очень сложная страница в истории нашего государства. Многие вещи предстоит изучить — каким образом, почему это случилось. Но главное сейчас — защитить нашу страну, защитить наших граждан".

В заявлении утром 5 января, до начала серьёзных погромов в Алматы, Касым-Жомарт Токаев отмечал, что особая вина за допущение протестной ситуации лежит на правительстве и что исполнительная власть не справилась с задачей сдерживания инфляции.

В Алматы протестующие захватили здание акимата города, резиденцию президента, аэропорт и другие объекты, разгромлены магазины и торговые центры.

Режим чрезвычайного положения, первоначально введённый в Алматы и Мангистауской области, указами президента распространён на всю страну.

Председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов отправлен в отставку. Новым главой комитета стал Ермек Сагимбаев, до этого возглавлявший Службу государственной охраны. Сменился также зампредседателя КНБ — директор Службы специального назначения «А». Им стал Берик Кунанбаев.

Vlast.kz сообщает, что в ночь на 6 января захваченный аэропорт Алматы был освобождён, начато возвращение его в штатный режим работы.

МВД Казахстана сообщило о 8 погибших за время протестов сотрудниках правоохранительных органов, ещё 317 получили ранения.

Доступ к интернету, отключённый вечером в среду, ночью начал восстанавливаться, казахстанские сайты вновь стали открываться.