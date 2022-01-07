После довольно продолжительного периода неустойчивой, дождливой погоды, утром 7 января почти по всему Узбекистана дожди прекратились, в течение дня по большей части территории страны ожидается малооблачная сухая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Лишь по Ферганской долине в первой половине дня местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха будет в пределах +6…+8 градусов.

Завтра, 8 января, на северные районы Узбекистана, а в воскресенье, 9 января, — на всю территорию страны ожидается заток сухой, но относительно холодной воздушной массы с районов Поволжья.

Ожидается переменная облачность без осадков. Местами по республике будут наблюдаться туманы.

Ночная температура понизится до слабо отрицательных значений, а днем температура воздуха будет в пределах +5…+10 градусов. Такой температурный фон характерен для конца первой декады января, отметили синоптики.