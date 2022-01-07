Количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Узбекистане после новогодних праздников снова начало расти.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, 6 января был зарегистрирован 251 новый случай. Для сравнения: 5 января было выявлено 146 случаев, 4-го — 90, 3-го — 89, 2-го — 64 и 1-го — 88. Со второй половины декабря показатель был выше 100, но ниже 200.

Общее количество случаев, выявленных с начала пандемии, приближается к 200 тысячам — 199758.

6 января также зарегистрировано 3 случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. До этого девять дней подряд о случаях смерти не сообщалось.

Общее количество официально зарегистрированных случаев смерти достигло 1488.