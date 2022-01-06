Вне зависимости от того, кем вы хотите стать, выбор вуза может изменить судьбу. Учитывая, что сегодня в Узбекистане созданы все условия для эффективной деятельности высших образовательных учреждений, перед абитуриентами открывается большой выбор.

Банковско-финансовая академия Узбекистана, будучи базовым высшим образовательным учреждением в банковской и финансовой сфере страны, предлагает различные образовательные программы бакалавриата и магистратуры.

Если вы хотите поступить в БФА, оптимальным вариантом станут подготовительные курсы.





БФА назвал пять преимуществ подготовительных курсов академии.

Высокая вероятность поступления в академию или другой вуз по выбору. Подготовительные курсы созданы с целью качественной подготовки абитуриентов к вступительным испытаниям в академии. Программа курсов составлена таким образом, что знания, полученные в процессе обучения, также являются актуальными для поступления и в другие высшие образовательные учреждения Узбекистана.

Подготовительные курсы рассчитаны для бакалавриата и магистратуры. Обучение ведется по таким предметам, как элементарная и высшая математика, английский и русский языки, финансово-экономические дисциплины (для магистратуры).

Получение знаний от квалифицированных профессоров академии. Учебная программа курсов подготовлена профессорско-преподавательским составом БФА — специалистами, готовящими учебно-методические материалы в масштабах Узбекистана. Обучение ведут доктор физико-математических наук Алиназар Ходжиметов, доктор экономических наук Абдугафур Ибрагимов, доктор философии (PhD) Мухиддин Курбонов, кандидат экономических наук Абдусалом Усанов, кандидат экономических наук Хавахон Рахимова, доктор педагогических наук Фарида Умарова, старшие преподаватели, переводчики-синхронисты по английскому языку Дилафруз Кариева и Алла Чижова.

Время и формат обучения — на выбор слушателя. Для удобства абитуриентов БФА предоставляет возможность выбрать время — дневное или вечернее с 18:00, и формат обучения — онлайн или офлайн.

Приемлемая стоимость курсов при высоком качестве обучения. В ценовом эквиваленте стоимость одного занятия (80 минут) обходится дешевле, чем в других учебных заведениях. Главная цель подготовительных курсов — это не получение коммерческой прибыли, а качественная подготовка абитуриентов к поступлению в БФА с тем, чтобы в дальнейшем обучать целеустремленных студентов.





Обратившись в БФА можно получить знания, меняющие жизнь.

Подготовительные курсы БФА в цифрах: длительность курса — шесть месяцев;

количество занятий — пять дней в неделю;

длительность одного занятия — 80 минут.

Подать документы можно на сайте.

Телефоны: (+998) 71−237−53−16, (+998) 71−237−54−09.

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