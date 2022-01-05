Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром 5 января провёл совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Оно было созвано на фоне продолжающихся со 2 января протестов. С 5 января на две недели в Алматы и Мангистауской области (где начались протесты из-за двукратного повышения цены на сжиженный газ) было введено чрезвычайное положение. Правительство ушло в отставку.

На совещании Касым-Жомарт Токаев сообщил, что премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. Исполняющим обязанности премьера назначен Алихан Смаилов, первый вице-премьер.

Президент подчеркнул, что одна из главнейших задач исполнительной власти — сдерживание инфляции, осталась невыполненной.

«Эта задача станет первостепенной для следующего состава правительства страны и нового главы кабинета», — подчеркнул он.

Президент поблагодарил правительственную комиссию, силы правопорядка, акима Мангистауской области за работу по стабилизации ситуации.

«Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на Министерстве энергетики, а также компаниях „Казмунайгаз“ и „Казакгаз“», — говорится в сообщении.

Президент отметил «постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения».

Касым-Жомарт Токаев подверг критике ход реализации своего поручения, которое он дал в июне прошлого года, ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ», производящего сжиженный газ в Мангистауской области.

Он также указал на отсутствие системного подхода к реформированию отрасли: «Без системных, но продуманных и поэтапных реформ не обойтись. Предстоит провести качественную перезагрузку газовой отрасли, обеспечить полноценную загрузку товарным газом внутреннего рынка».

Президент изложил ряд первоочередных мер, направленных на стабилизацию ситуации.

«Во-первых, я одобряю комплекс мер, предложенных правительственной комиссией по Мангистау. Во-вторых, поручаю антимонопольному органу в соответствии со статьей 119 Предпринимательского кодекса ввести временное ценовое регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень цен на конец прошлого года», — сказал он.

Правительству поручено перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи. В этот период должны быть тщательно подготовлены нормативно-правовая база, обеспечена прозрачная работа торговых площадок, внедрены механизмы ограничения резкого роста цен.

Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции поручено провести оперативное расследование на предмет ценового сговора и других антиконкурентных действий.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что политическое, социальное и экономическое устройство государства останутся неизменным. Такие принципы, как унитарность, верховенство закона, уважение к праву собственности и рыночная экономика, остаются главными в государственной политике, отметил он.

Президент дал ряд дополнительных поручений по стабилизации ситуации в Казахстане: