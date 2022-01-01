Министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов назначил заместителей начальника новообразованного Департамента общественной безопасности МВД, сообщила пресс-служба министерства.

Департамент общественной безопасности был образован в структуре МВД указом президента от 29 ноября, которым также утверждена Концепция общественной безопасности Узбекистана. Его возглавляет, одновременно являясь заместителем министра внутренних дел, полковник Бекмурод Тожимирзаевич Абдуллаев (ранее был начальником Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД).

В состав департамента вошли службы охраны общественного порядка (ранее — Главное управление патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка), профилактики правонарушений (ранее — Главное управление профилактики правонарушений), безопасности дорожного движения (ранее — ГУБДД) и пробации.





Олим Саидов.

Полковник Олим Чорикулович Саидов стал заместителем начальника Департамента общественной безопасности МВД — начальником Службы безопасности дорожного движения. Он возглавлял Главное управление безопасности дорожного движения МВД с ноября 2019 года.

Полковник Бахтиёр Эркинович Бердиалиев назначен заместителем начальника Департамента общественной безопасности МВД — начальником Службы профилактики правонарушений. С ноября 2019 года он работал начальником Главного управления профилактики правонарушений МВД.





Подполковник Даврон Абдуганиевич Азизов назначен и. о. заместителя начальника Департамента общественной безопасности МВД — начальником Службы охраны общественного порядка. С июля 2019 года он работал заместителем начальника Главного управления профилактики правонарушений — начальником Управления организации деятельности профилактики правонарушений.





Полковник Аманбай Тлеубаевич Орынбаев возглавил Службу пробации Департамента общественной безопасности МВД. До этого он работал первым заместителем начальника Службы охраны общественного порядка МВД.