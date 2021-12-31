Постановлением президента Узбекистана от 30 декабря Владимир Норов назначен заместителем министра иностранных дел, сообщила пресс-служба МИДа. 31 декабря он был представлен на заседании коллегии министерства.

Владимир Норов в 2019—2021 годах занимал должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, до этого был директором Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте.

Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В разные годы работал заместителем, первым заместителем и министром иностранных дел Узбекистана, государственным советником президента, послом страны в Бельгии и занимал другие посты.