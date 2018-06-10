Директор Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Владимир Норов утвержден на должность генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2021 года. Решение принято на саммите ШОС в китайском Циндао в воскресенье.

Владимир Норов в разные годы работал заместителем, первым заместителем и министром иностранных дел, государственным советником президента, послом Узбекистана в Бельгии и занимал другие посты.

С 1 января 2016 года до конца 2018 года генеральным секретарем ШОС является Рашид Алимов (Таджикистан).

Представитель Таджикистана Жумахон Гиёсов назначен новым директором Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

По итогам саммита принята Циндаосская декларация и подписан ряд документов. Одним из важных событий саммита стало принятие по предложению президента Узбекистана Совместного обращения глав государств ШОС к молодежи.

Председательство в ШОС перешло от Китая к Кыргызстану.