2022 год в Узбекистане будет Годом обеспечения интересов человека и развития махалли. Такое предложение в новогоднем поздравлении народу страны, которое транслировалось по телевидению, озвучил президент Шавкат Мирзиёев.
«Чтобы дать название следующему году, мы изучили пожелания и предложения широкой общественности», — отметил глава государства. Исходя их этих мнений и сделано такое предложение, сказал он.
«Для нас это прежде всего обеспечение прав и свобод, законных интересов каждого жителя Узбекистана. Решающее значение в этом имеет махалля — основа нашего общества», — подчеркнул президент.
Он напомнил, что главный принцип «Стратегии развития Нового Узбекистана» — «Во имя чести и достоинства человека».
Традиция посвящать каждый год определенной сфере жизни ведётся в Узбекистане с 1997 года, который также был Годом интересов человека. 2017 год в стране был Годом диалога с народом и интересов человека. 2003 год был Годом махалли.
Названия предыдущих годов
2021 год — Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения
2020 год — Год развития науки, просвещения и цифровой экономики
2019 год — Год активных инвестиций и социального развития
2018 год — Год предпринимательства, инноваций и технологий
2017 год — Год диалога с народом и интересов человека
2016 год — Год здоровой матери и ребёнка
2015 год — Год внимания и заботы о старшем поколении
2014 год — Год здорового ребёнка
2013 год — Год благополучия и процветания
2012 год — Год семьи
2011 год — Год малого бизнеса и частного предпринимательства
2010 год — Год гармонично развитого поколения
2009 год — Год развития и благоустройства села
2008 год — Год молодёжи
2007 год — Год социальной защиты
2006 год — Год благотворительности и медицинских работников
2005 год — Год здоровья
2004 год — Год доброты и милосердия
2003 год — Год махалли
2002 год — Год защиты интересов старшего поколения
2001 год — Год матери и ребёнка
2000 год — Год здорового поколения
1999 год — Год женщин
1998 год — Год семьи
1997 год — Год интересов человека