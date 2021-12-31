2022 год в Узбекистане будет Годом обеспечения интересов человека и развития махалли. Такое предложение в новогоднем поздравлении народу страны, которое транслировалось по телевидению, озвучил президент Шавкат Мирзиёев.

«Чтобы дать название следующему году, мы изучили пожелания и предложения широкой общественности», — отметил глава государства. Исходя их этих мнений и сделано такое предложение, сказал он.

«Для нас это прежде всего обеспечение прав и свобод, законных интересов каждого жителя Узбекистана. Решающее значение в этом имеет махалля — основа нашего общества», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что главный принцип «Стратегии развития Нового Узбекистана» — «Во имя чести и достоинства человека».

Традиция посвящать каждый год определенной сфере жизни ведётся в Узбекистане с 1997 года, который также был Годом интересов человека. 2017 год в стране был Годом диалога с народом и интересов человека. 2003 год был Годом махалли.

Названия предыдущих годов

2021 год — Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения

2020 год — Год развития науки, просвещения и цифровой экономики

2019 год — Год активных инвестиций и социального развития

2018 год — Год предпринимательства, инноваций и технологий

2017 год — Год диалога с народом и интересов человека

2016 год — Год здоровой матери и ребёнка

2015 год — Год внимания и заботы о старшем поколении

2014 год — Год здорового ребёнка

2013 год — Год благополучия и процветания

2012 год — Год семьи

2011 год — Год малого бизнеса и частного предпринимательства

2010 год — Год гармонично развитого поколения

2009 год — Год развития и благоустройства села

2008 год — Год молодёжи

2007 год — Год социальной защиты

2006 год — Год благотворительности и медицинских работников

2005 год — Год здоровья

2004 год — Год доброты и милосердия

2003 год — Год махалли

2002 год — Год защиты интересов старшего поколения

2001 год — Год матери и ребёнка

2000 год — Год здорового поколения

1999 год — Год женщин

1998 год — Год семьи

1997 год — Год интересов человека