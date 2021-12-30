В соответствии с постановлением кенгаша Сената Олий Мажлиса Узбекистана от 28 декабря Фарход Нуритдинович Арзиев назначен послом Узбекистана в Китае, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Фарход Арзиев в 2020—2021 годах занимал должность первого заместителя министра иностранных дел.

На дипломатической службе он с 2002 года. Имеет большой опыт работы в центральном аппарате министерства и загранучреждениях Узбекистана.

В 2014—2017 годах служил советником посольства Узбекистана в Германии, а в 2017—2020 годах — послом Узбекистана в Индии и Бангладеш.

Предыдущий посол Узбекистана в Китае Бахтиёр Саидов был назначен министром народного образования в ноябре.

О новом назначении на должность первого замминистра иностранных дел пока не сообщается.