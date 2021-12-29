Uzbekistan Airways задействует международные аэропорты Намангана и Ферганы для расширения маршрутной сети из региона в популярные города России, сообщила пресс-служба авиакомпании.

С 31 января 2022 года будут запущены прямые регулярные рейсы из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург по принципу Full Economy (полный экономический класс) на воздушных судах Uzbekistan Airways Express.

Сейчас из международного аэропорта Ферганы уже выполняются рейсы в Москву, Казань и Стамбул, что, отмечают в авиакомпании, явилось первым этапом организации хаба «Восточный».

После завершения второго этапа развития хаба, начала выполнения рейсов из Намангана, Uzbekistan Airways приступит к третьему этапу — увеличению количества рейсов из Ферганы. При этом, рейсы из Ферганы организуются исключительно по принципу классической (бизнес и экономический классы) авиаперевозки.

Цены авиабилетов на рейсы из Намангана в города России

Наманган — Москва — Наманган, рейсы выполняются пять раз в неделю по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам:

без багажа, невозвратный авиабилет: от 1 582 000 сум без багажа;

с багажом, возвратный авиабилет: от 1 717 000 с нормой провоза бесплатного багажа 15 кг.

Наманган — Пермь — Наманган, рейсы выполняются по субботам:

без багажа, невозвратный: от 1 816 000 сум без багажа;

с багажом, возвратный авиабилет: от 2 023 000 с нормой провоза бесплатного багажа 15 кг.

Наманган — Самара — Наманган, рейсы выполняются два раза в неделю, по воскресеньям/понедельникам и средам/четвергам (ночные рейсы, переходящие на следующий день):

без багажа, невозвратный: от 1 728 000 сум;

с багажом, возвратный авиабилет: от 1 899 000 с нормой провоза бесплатного багажа 15 кг.

Наманган — Омск — Наманган, рейсы выполняются по пятницам:

без багажа, невозвратный: от 1 829 000 сум;

с багажом, возвратный авиабилет: от 2 036 000 с нормой провоза бесплатного багажа 15 кг.

Наманган — Оренбург — Наманган, рейсы выполняются по понедельникам:

без багажа, невозвратный: от 1 838 000 сум;

с багажом, возвратный авиабилет: от 2 046 000 с нормой провоза бесплатного багажа 15 кг.

Наманган — Иркутск — Наманган, рейсы выполняются по средам:

без багажа, невозвратный: от 2 053 000 сум;

с багажом, возвратный авиабилет: от 2 297 000 с нормой провоза бесплатного багажа 15 кг.

Наманган — Краснодар — Наманган, рейсы выполняются по четвергам:

без багажа, невозвратный: от 1 813 000 сум;

с багажом, возвратный авиабилет: от 2 008 000 с нормой провоза бесплатного багажа 15 кг.

Наманган — Екатеринбург — Наманган, рейсы выполняются, по четвергам/пятницам (ночной рейс, переходящий на следующий день):

без багажа, невозвратный: от 1 869 000 сум;

с багажом, возвратный авиабилет: от 2 052 000 с нормой провоза бесплатного багажа 15 кг.

Цены действительны на 29 декабря. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в филиале Uzbekistan Airways Sales или у агентов авиакомпании.