Бывший замхокима Джизакской области Акрам Рахмонкулов, освобождённый от должности в январе после обрушения в Джизаке 6-этажного здания, признан виновным в хищении, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении властью, легализации доходов и других преступлениях. Он приговорён к 7,5 годам тюрьмы и штрафу в 111,5 млн сумов, с лишением права занимать ответственные должности на 2 года. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана.

Приговор был оглашён 29 декабря на заседании Ташкентского областного суда под председательством судьи по уголовным делам С. Аширматова.

Всего фигурантами уголовного дела были 27 человек, в том числе четыре брата Акрама Рахмонкулова — Акбар, Алишер, Аброр и Адхам Рахмонкуловы, а также его сын Ш. Бахриддинов.

Все остальные фигуранты дела приговорены к штрафам, 13 человек лишены права занимать ответственные должности в течение двух-трёх лет.

Акрам Рахмонкулов занимал пост заместителя хокима области по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства.

Хронология дела

Вечером 10 января в Джизаке обрушилось шестиэтажное здание, на третьем-шестом этажах которого должны были располагаться квартиры. В отношении должностных лиц территориальной инспекции по надзору в сфере строительства было возбуждено уголовное дело. Министр строительства Батыр Закиров, комментируя строительство этого здания, указал на «прямую коррупционную схему».

15 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что Акрам Рахмонкулов «предал политику президента». Руководитель страны поручил генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву взять ситуацию под контроль и принять законные меры в отношении должностного лица и его команды.

Заявление главы государства прозвучало на фоне расследования о государственных закупках и обрушения многоэтажки. Крупные государственные заказы на сотни миллиардов суммов, проводимые «Службой единого заказчика» хокимията Джизакской области, получили компании, учредители которых оказались аффилированными лицами Акрама Рахмонкулова.

22 января стало известно, что в отношении бывшего замхокима Джизакской области Акрама Рахмонкулова и должностных лиц тендерной комиссии и частных предприятий возбуждено уголовное дело за нарушения в сфере госзакупок. Предъявлены обвинения в хищении, злоупотреблении властью и должностном подлоге.

В апреле генпрокурор Нигматилла Юлдашев сообщил об аресте 12 млрд сумов на предприятиях, относящихся к бывшему замхокима Джизакской области Акраму Рахмонкулову, а также 172 магазинов, 14 квартир, 43 автомобилей и другой недвижимости. По его словам, под стражу были заключены экс-замхокима и ещё 10 лиц.

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