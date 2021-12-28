Из Ташкента в регионы отправлены традиционные новогодние «подарки президента». Они предназначены для воспитанников домов «Мехрибонлик», детских городков, семейных детских домов, «SOS Детских деревень» и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как сообщила пресс-служба Министерства народного образования, в состав наборов для детей до 12 лет вошёл 21 вид подарков, включая сладости, учебные принадлежности и детскую энциклопедию. Дети старше 12 лет — 980 воспитанников детских учреждений — получат планшет G-Tab.





Всего сформировано 9070 наборов подарков. В 10 регионов они доставлены самолётами, в Ташкентскую, Сырдарьинскую и Джизакскую области — на машинах. Подарки будут вручены 29−30 декабря на «президентских ёлках».