В воскресенье в горах Ташкентской области была запущена новая канатная дорога Amirsoy Express, ведущая к горнолыжному курорту Amirsoy. В мероприятии принял участие заместитель премьер-министра, министр туризма и спорта Азиз Абдухакимов, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

«Amirsoy Express обеспечивает доставку посетителей с подъездной дороги непосредственно до самого курорта, сокращая водителю путь на 5 км, минуя серпантин по горной местности», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства туризма и спорта Узбекистана. Машину можно оставить на бесплатной парковке.





Канатная дорога, построенная, как и действующий подъёмник на курорте, австрийско-швейцарской «Доппельмайр/Гаравента» (Doppelmayr/Garaventa), представлена 74 гондолами вместимостью 10 человек каждая (гондолы открытого ранее подъёмника вмещают по 8 человек).

Протяженность линии, способной перевозить 2400 человек в час, — 2913 м. Высота нижней станции — 1380 м над уровнем моря, верхней — 1676 м. Скорость движения — 6 м/с. Заявленное время в пути — 9 минут (в день открытия оно составляло примерно 12 минут).





«Внедрение подобных услуг на наших курортах со временем приведёт к потере концепции сезонности в туризме Узбекистана, а значит, туристы смогут путешествовать в нашу страну вне зависимости от сезона», — сказал журналистам Азиз Абдухакимов.

Объект был возведён всего за семь месяцев, отметил он, — строительство велось с 1 мая. Общий объём вложений иностранного инвестора составил 15,2 млн евро.





Азиз Абдухакимов (в центре).

Стоимость билета только на Amirsoy Express в будние дни составляет для взрослых (14−55 лет) 60 тысяч сумов за поездку туда и обратно (в выходные и праздники — 70 тысяч), в одну сторону — 40 тысяч (50 тысяч).

Поездка на второй канатной дороге до отметки 2290 м обойдётся в 70 тысяч сумов (80 тысяч). Билет сразу на два подъёмника в обе стороны — 120 тысяч (140 тысяч). Для детей 4−14 лет и взрослых с 56 лет действует скидка в 50%.





В тот же день на высшей точке курорта был открыт ресторанный комплекс с террасой «2290». Его название отражает высоту, на которой он находится.

В ближайшее время здесь заработают верёвочный городок от Norway Park с четырьмя трассами разной сложности (детской, семейной, спортивной и сложной) и ледовой каток Amirsoy площадью 70 на 41 м.





Курорт Amirsoy был открыт в Бостанлыкском районе в конце 2019 года. В его строительстве участвовали специалисты из Италии, Германии, Австрии, Аргентины, Испании и Дании. На территории площадью 900 га было построено 10 трасс для лыжников и сноубордистов протяженностью 16 км с системой искусственного оснежения, а также два подъёмника — гондольный и кресельный.





Сейчас идёт подготовка ко второму этапу реализации проекта создания горнолыжного курорта. Будут построены 4-звёздочный и 3-звёздочный отели на 200 и более номеров, летний бассейн и зоны для активного сезонного отдыха.

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