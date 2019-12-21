Торжественный запуск самого современного горнолыжного курорта в Узбекистане состоялся в субботу, несмотря на сильный ветер и морозную погоду. Почти 2500 людей приехали в урочище Бельдерсай Бостанлыкского района Ташкентской области, где менее чем за два года вырос горнолыжный курорт Amirsoy.

Строительство Amirsoy велось с привлечением специалистов из Италии, Германии, Австрии, Аргентины, Испании и Дании. Стоимость проекта, реализуемого андоррской компанией PGI Management, состаляет 100 млн долларов.





Amirsoy находится в 80 км от Ташкента и позиционирует себя как всесезонный курорт для туристов всех возрастов и семейного отдыха. Здесь проложены трассы для лыжников и сноубордистов протяженностью 15 км и построена канатная дорога с гондолами протяженностью 2193 м. Дорога возведена австрийской Doppelmayr Seilbahnen и отвечает европейским стандартам безопасности.





«Данный проект создаст огромное количество новых рабочих мест. Создаст много новых видов бизнеса. Он также позволит Узбекистану стать действительно мировой туристической державой, которая предоставляет туристические услуги в течение всего года, в том числе и зимой», — сказал, объявляя курорт Amirsoy официально открытым, заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.

«Эти горы были созданы для того, чтобы стать горнолыжным курортом. Мы очень много работали, и теперь вы можете наслаждаться тем, чему мы положили начало. Amirsoy — это курорт, который будет работать весь сезон на высоком уровне, и о нем узнает весь мир», — сказал операционный директор PGI Management Томас Тор-Йенсен.

Посетители могут воспользоваться прокатом снаряжения, услугами инструкторов и лыжной школы. Здесь также имеется отдельная детская зона. На территории курорта работает туристическая полиция.





Стоимость дневного скипасса для катания на трассах составляет от 22 до 220 тысяч сумов в зависимости от длительности катания. Прокат полного комплекта экипировки на день — от 122 до 198 тысяч сумов. Прогулочный проезд на канатной дороге обойдется в сумму от 27 до 65 тысяч сумов.





«В Европе мало внимания уделено трассам для начинающих и семейному отдыху. На Amirsoy этому уделили особое внимание. Понимая, что в Узбекистане привычка кататься на лыжах только появится, здесь сделано все, чтобы начинающим было комфортно», — отмечал на пресс-конференции 17 декабря Томас Тор-Йенсен.





В день открытия посетители не смогли воспользоваться канатной дорогой из-за сильного ветра. Представители управляющей курортом компании сообщили «Газете.uz», что строгие стандарты безопасности требуют закрытия трасс и дорог при малейшем риске. Доступность трасс можно отслеживать в режиме онлайн на специальной странице.

Отдельное внимание в Amirsoy уделено экологичности. На территории курорта есть солнечная станция, которая вырабатывает 1,2 МВт электроэнергии. При строительстве использовалась пересадка деревьев и было высажено 7000 дубов и каштанов. Курорт также сотрудничает с проектом Hashar Week по внедрению раздельного сбора и переработки мусора.





Проект Amirsoy будет реализован в два этапа. Второй этап под названием «Западный Amirsoy» планируется завершить в третьем квартале 2022 года.

Чтобы до курорта было удобнее добраться, планируется запуск туристических шаттлов от Ходжикента, и, возможно, автобусов из Ташкента и Чирчика.

22 декабря курорт Amirsoy будет закрыт.